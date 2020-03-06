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15:42 06 Mart 2020
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    İmamoğlu’ndan Odatv tepkisi: 31 Mart'taki seçimi iptal ettiren kafayla aynı kafa

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Odatv'ye erişim engeli getirilmesi ve iki gazetecinin tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "31 Mart'taki seçimi iptal ettiren kafa var ya, bu aynı kafa" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği (LASİAD) yöneticileri ile yaptığı toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs vakası görüldüğüne dair iddiayla ilgili olarak "Bana ulaşan bir bilgi yok. Arkadaşlarımla yaptığımız görüşmelerde ve yapılan açıklamaların haricinde, bize ulaşan bir bilgi yok. Koronavirüs tüm dünyayı etkiliyor. Dün, AB Büyükelçileri ile beraberdim, Avrupa ülkelerinde birçok fuar ve ticari aktivite iptal edilmiş durumda" dedi.

    İmamoğlu şunları kaydetti:

    "Ne yazık ki ulaşım yavaşlamış durumda. Şu an Laleli'deyiz. Burada bile ticareti etkilemiş boyutu var; ama Uzakdoğu'daki tedarikçilerinden etkiliyor ama gelmek isteyen insanların gelmemeyi tercih etmemesinden dolayı etkiliyor. İstanbul, bu anlamda çok büyük bir kent ve Allah korusun böyle bir virüsle baş etme konusunda en ciddi sıkıntıları yaşayacak şehirlerden bir tanesi. Bu manada yekli olduğumuz alanlarda, özellikle Koronavirüs ile ilgili toplumun bilinçlendirilmesi, hangi şekillerde korunulabilir ve neler yapılmalı, nasıl tespit edilebilir şekliyle vatandaşlarımızı her mecradan bilgilendirme çabası içerisindeyiz.

    'Toplu taşıma araçlarında yoğun bir dezenfekte çalışması yapıyoruz'

    Bir başka konu da toplu kullanım alanlarında; otobüsler olsun, metro ve metrobüs gibi diğer araçlar olsun, buralarda yoğun bir dezenfekte çalışması yapıyoruz. Hemen hemen her gün tıbbi anlamda desteklenmiş usullerle yoğun bir şekilde çalışmasını yapıyoruz. Yine 40 otobüsü arkadaşım dizayn etti ve İstanbul'da gezici olarak dezenfekte imkanı ve fırsatı tanımak üzere İstanbul'a hizmet edecek şekilde yola çıkıyorlar. Bir kısmı hazır. Başlıyorlar yarın, öbür gün. Sizlere de tanıtacağız hangi gün hizmeti vereceğini. Dolayısıyla sağlık hizmetleri noktasında biz elimizden geleni yapıyoruz. Umarım verilen bilgiler doğrudur ve İstanbul'umuz bu hastalıktan etkilenmez ve hiçbir can kaybı yaşamayız. Ama ne yazık ki dünya bundan etkileniyor. Dünya bütüncüldür, siz ne kadar duvarlar örerseniz örün. Aslında dünyaya bir ders de veriyor belki. Birçok sorunu ortak akılla, ortak masalar kurarak, ortak kabiliyeti ortaya koyması gereken çağda yaşıyoruz. Umarım bütün dünya ülkeleri de bu sorunu hep birlikte aşarız."

    'Bu dönemde birbirinize geçici olarak mesafeler koyun'

    Gazetecilerin soruları ve İmamoğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    ● Siz de rahatsızsınız, kişisel olarak aldığınız önlemler var mı?

    Var tabi. Mümkün olduğu kadar sarılmamaya, sadece tokalaşmaya çalışıyorum. Hatta bazen onu bile tercih etmeden, başta evde çocuklarımı ve eşimi koruyarak, dışarıda da insanlara bunu bulaştırmamaya dönük biraz mesafe koymak zorunda kalıyoruz. Bunun mesajını da verelim. Lütfen bu dönemde birbirinize geçici olarak mesafeler koyun. Ama sevgide ve o gülen yüzde hiç eksilme olmasın. Ama bazen tokalaşmamayı, -ki kesinlikle öpüşmemeyi- tercih etmek gerektiğini düşünüyorum. Allah korusun, yoğun bir bulaşıcı hastalık da var, sadece Koronavirüs değil.

    '31 Mart'ı iptal ettiren kafayla aynı kafa'

    ● Türkiye'nin gündemine Odatv soruşturması var. Sitenin haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı. Başka gazetecilerin ifadeye çağrıldığını öğrendik. Siteye erişim engeli de getirildi. Bu konuda hakkındaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?

    O kadar can yakıyor ki… Bakıyoruz ve üzülüyoruz. Dünyada biz, itibarsız bir zemin oluşturma konusunda elinden geleni yapan bir sistemin içinde boğuluyoruz dönem dönem. Bu da onlardan bir tanesi. Yani Allah aşkına sormak istiyorum: 31 Mart'taki seçimi iptal ettiren kafa var ya; bu aynı kafa. Mesela 31 Mart'ta seçimi iptal ettiren kafa ne dedi? 'Çaldılar onun için iptal edildi' vesaire. 'Şu oldu, bu oldu' vesaire. Ne oldu? Bir senenin sonunda, bir Allah'ın kulunu göstersinler suçlu. Var mı? Yok. Aynı kafa… Bir haber yaptı diye basın özgürlüğünü elinden alan bu akıl; Türkiye'nin ekonomik, sosyal, turizm, hukuki anlamda bütün itibarlarını yerle bir eden bir anlayış. Nedir yani, derdiniz ne?

    Bir internet sitesi ile oranın genel yayın yönetmeni ile bir aile olarak trajedi yaşayan bir muhabirle, bir hanımefendiyle işiniz ne? Derdiniz ne sizin? Hiç kimse sizi eleştirmeyecek mi? Bu, bir avuç insan biliyor musunuz? O seçimi iptal ettiren bir avuç insan ile bu bir avuç insan arasında zerre kadar fark yok. Ülkenin aleyhine çalışıyorlar. Bu memleketin itibarına ihanet ediyorlar. Ne yazık ki buna devam ettiği sürece de insanlarımızın canı çok sıkılacak. Çok çok üzüntü verici. Yani bugün Odatv'yi kapatacaklar, yarın başka bir şeyin kapatacaklar, ondan sonra da, 'Biz demokratız' diye sağda solda gezecekler. Allah akıl versin. Bu millet, özgürlüğü seviyor. Bu millet barışı, huzuru seviyor. Bu millet, demokrasiyi seviyor. 2019'dan ders çıkartmayanlara, bu millet gerektiği dersi, gerektiği noktada, sandıkta orda burda vermeyi bilir. Akıllarını başlarına toplasınlar.

    Etiketler:
    Soruşturma, Koronavirüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Odatv, Ekrem İmamoğlu
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