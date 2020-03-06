Metrobüs duraklarındaki dezenfektan cihazları kırıldı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, yeni tip koronavirüsten yolcuları korumak için metrobüs duraklarına konulan dezenfektan cihazlarından bazılarının kırıldığını açıkladı. Ongun, kamera kayıtlarının Emniyet ile paylaşıldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve koronavirüs ile ilgili önlemler kapsamında metrobüs duraklarının girişlerine yerleştirdiği dezenfektan cihazlarından bazılarının kırıldığı belirlendi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Küresel bir salgına karşı vatandaşlarımızı korumak için yerleştirdiğimiz bu cihazların hangi zihniyetle kırıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz" ifadelerini kullanarak kamera kayıtlarının Emniyet ile paylaşıldığını belirtti.

Metrobüs duraklarındaki dezenfeksiyon cihazlarının bazı kişilerce kırıldığı tespit edilmiş, kamera kayıtları Emniyet ile paylaşılmıştır. Küresel bir salgına karşı vatandaşlarımızı korumak için yerleştirdiğimiz bu cihazların hangi zihniyetle kırıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz. pic.twitter.com/7aNK3o5Rxu — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 6, 2020

​Metrobüs hattındaki 44 istasyonun tamamına yayılması planlanan uygulama ilk olarak Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastane, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarında başlatılmıştı.