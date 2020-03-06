AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim derdimiz Türkiye olarak bundan sonra Suriye'yi kimin yöneteceğini tespit etmek değildir. Bizim derdimiz, Suriye'de halkın bütün farklı kesimlerinin bir arada, kardeşçe yaşayabileceği bir zeminin oluşturulmasıdır" dedi.

Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Bosna Hersek'te düzenlenen "Türkiye-Bosna Hersek Gazeteciler Buluşması: Medya Çalıştayı"nda konuştu.

Suriye ordusunun İdlib'de 4 milyon insanı sıkıştırıp birçoğunu yok etmek ve önemli bir kısmını da sınıra sürerek Türkiye üzerinde ilave bir göçmen baskısı oluşturmak istediğini savunan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bunların hepsine karşı Türkiye kararlı bir şekilde durdu ve bugün gelinen noktada da ateşkes imzalanmış oldu. İnanıyorum ki bu anlaşma bundan sonra da devam eder. Biz bu anlaşmanın her zaman korunmasından yana olacağız. Bu anlaşmanın eksiksiz bir şekilde derhal uygulanması için Türkiye olarak gerekli gözetleme faaliyetlerimizi yerine getireceğiz. Bizim derdimiz Türkiye olarak bundan sonra Suriye'yi kimin yöneteceğini tespit etmek değildir. Bizim derdimiz, Suriye'de halkın bütün farklı kesimlerinin bir arada, kardeşçe yaşayabileceği bir zeminin oluşturulmasıdır."