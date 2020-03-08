Erdoğan: Kadını insan değil meta olarak gören, sırf cinsiyeti yüzünden eziyet eden toplumların geleceği aydınlık olamaz

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Kadını insan değil meta olarak gören, sırf cinsiyeti yüzünden eziyet eden hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz.

- Suriye'de uzun yıllardır süren krizin yol açtığı yıkıntılara baktığınızda altında çocukları ve kadınları göreceksiniz.

- Ey Yunanistan! Sen de kapılarını aç, yükten kurtul. Göçmenler geçip gidecek.

- Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek, hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim.

- Kapımıza dayanan 1.5 milyon mülteci var. Geçici de olsa bir ateşkes imzaladık. Temennim odur ki burada kalır.

- Vicdanları nasır tutmuş bir dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması kelimenin tam anlamıyla riyakarlıktır.

- Ne zaman 8 Mart'ı tüm kadınların meselelerinin konuşulduğu tarih haline getirirsek gerçek Kadınlar Günü'ne kavuşuruz.

- Tüm mevzuatımızda kadınların haklarını korumaya, ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik çok ciddi düzenlemeler yaptık.

- Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27.9'dan yüzde 34.9'a toplam istihdamdaki kadın oranı yüzde 25.3'ten yüzde 28.8'e yükselmiştir. İnşallah milletimizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimize ulaştıracağız.

- Yarın Belçika'da AB yetkilileriyle bir toplantım var. AB taahhütlerini yerine getirmedi.

- İdlib'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından ülkemizdeki yabancılara diledikleri yerlere gitme imkanı tanıdık.