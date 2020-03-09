Babacan: Partimizin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na veriyoruz, çarşamba günü tanıtım toplantısı olacak

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, FOX Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı.

Ali Babacan, partinin kuruluşuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Temel ilkeleri ihya eden, özgürlükleri demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ihya eden bu evrensel değerler temeline oturmuş kendi vatandaşı için çok daha yaşanabilir Türkiye’yi oluşturmak bugünün ihtiyacı. Bu yönetimle bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Bu siyaset tarzıyla bu ülkenin refaha erişmesi mümkün değil. Sen neden iktidar partisini destekliyorsun diye sorduğunda insanlar daha kötüsü olur mu diye verdiğini söylüyor. Korku siyaseti var. Korkular üzerinden beslenen bir siyaset var. Biz Türkiye için refah seviyesi çok daha arttığı, insanların korkmadan geleceğini planladığı bir Türkiye istiyoruz. Bunları yapmazsak Türkiye çok daha kötü günleri görür."

"Çarşamba günü partimizin programını paylaşımda göreceksiniz birinci sayfa basın özgürlüğü. İfade özgürlüğü olmayınca problemleri dile getiremiyorsunuz. Problemlerini tartışmayan bir ülkenin sorunları çözmesi mümkün değil .Sorun var diyeni susturuyorsanız bir şekilde o ülke sorunlarını konuşamıyor emektir. Aynı hastalığını inkar eden bir hasta olarak düşünün. Tedaviyi reddettiği için bir türlü iyileşemiyor. Türkiye'nin şu anki sorunu bu. "

Odatv açıklaması

"(Odatv'nin engellenmesi) Her devletin kendi güvenliği ile ilgili bazı refleksleri olabilir. Ancak bunun gelişmiş ülkelerde nasıl uygulandığına bakmak lazım. Almanya'nın Fransa'nın bir güvenlik riski yok mu? Bu olmasına rağmen basın özgürlüğü nasıl beraberce ele alınıyor buna bakmak lazım. Türkiye'deki sorunların temelinde kötü yönetim yatıyor.

"Sistem kısmı çok önemli ama bütün suçu da sisteme atmayalım. Sistem değişmeden önce de bu sorunların çoğu vardı. Meclisin bir denetim gücü vardır. Yeni sistemde de meclis'in bu fonksiyonunun çalışıyor olması lazım. Sistemdeki yeri önemsizleşmiş durumda Meclis:'in. Sistem değişikliğinden önce de sorunlar vardı. Bu kadar büyük bir potansiyel varken Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları bu ülke hak etmiyor."

'Erdoğan ile mücadele edebilir misiniz?'

"(Siz Erdoğan ile mücadele edebilir misiniz?) Bizim hedefimiz Türkiye'nin sorunlarıyla biz kişilerle uğraşmayacağız. Biz ülkenin meseleleriyle uğraşacağız. Rakip olacağız doğru ama biz mevcut siyasi partilerin hepsine de rakip olarak çıkıyoruz. Hedefimiz sadece o parti ve o partinin tabanı değil. Siyasi partinin tam ortasında ve ana akım bir siyasi hareket başlatıyoruz."

"Geçmişle anlaşmak belki zor"

"Geçmişle anlaşmak belki zor. Geçmişinde mutabakat zor ama ortak bir Türkiye geleceği etrafında insanlarımızın buluşmasının mümkün olduğunu görüyoruz. Farklı kesimlere baktığınızda hepsinin hedefi aslında ortak. Bizimle uğraşacaklar, biz de onlara gerekli cevapları vereceğiz, kuşkusuz ama kavga üzerinden siyaset yapmak istemiyoruz. "

Küçükkaya, "Keşke dediğiniz ne var?" diye sordu, Babacan yanıtladı:

"(Sizin bir katkınız var mı geldiğimiz noktada, olumsuzluklarda rolünüz var mı? Öz eleştiri yapıyor musunuz? Keşke dediğiniz ne var?) Hedefler ülkenin üzerinde mutabık kaldığı hedefler. Demin bahsettiğim ortak bir gelecek hedefinde buluşmayı biz gerçekleştirmek istiyoruz. Geçmişle çok uğraşmak istemiyoruz, geleceğe bakmak gerekiyor ama ben 2015'e kadar hükûmet üyesiydim. Oradaki sorumluluğu paylaşmamak mümkün değil .Oralardan farklı bir durum, reddetmek söz konusu değil. Ama 2015'ten itibaren bir yetkim, sözüm yok. Ayrıldıktan sonra basına açık hiçbir sözüm yok. İyi kötü o tartışılır. Ne zaman ki AK Parti'den ayrıldım. Artık daha rahat iletişimi daha da açarak kamuoyuna düşüncelerimi açıklıyorum. Partimizin kuruluş dilekçesini verdikten sonra bunlar yalnızca benim görüşlerim değil ortak hedeflerimiz olarak dillendirilmeye çalışılacak. "

Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt

"Abdullah Gül ile çok eski dostuz. Ben siyasete girmeden önce tanıyordum. Beni siyasete davet eden kendisi. Bizim parti hazırlık çalışmalarında bize tecrübesiyle ve fikirleri ile çok destek oldu. Ama siyasi kadronun tamamı biz ve bizim arkadaşlarımızdan oluşan kişiler. Bu kadronun mümkün olduğunca siyaseti bilen ve siyasete yeni kazandırdığımız kişilerden oluşuyor. Listemizde göreceksiniz ki daha önce siyaset yapmamış isimler. Yüzde 30 kadın üyelerden oluşuyor. Yüzde 20'ye yakın 30 yaş altı var. Tüzüğümüze genç ve kadın kotası koyduk. Engelli kotamız var."