Barlas: Kadın olmak bizim ülkemizde erkek olmaya göre sayısız avantajlara sahip olmak anlamına da geliyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında "Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, kadın olmak bizim ülkemizde erkek olmaya göre sayısız avantajlara sahip olmak anlamına da geliyor. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2019 yılında kadın nüfusu 41 milyon 433 bin 861, erkek nüfus ise 287 bin 275 fazlalıkla 41 milyon 721 bin 136 olmuş" iddiasında bulundu.

Barlas,"TÜİK araştırmasına göre geçtiğimiz yıl nüfusun yarıya yakınının mutsuz olduğu ortaya çıktı. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 52.4 olmuş. Buna karşı kadınlarda mutluluk oranı yüzde 57 iken erkeklerde bu oran 47.6 olmuş. Evli bireylerin yüzde 55.6'sının, evli olmayan bireylerin ise yüzde 45.1'inin mutlu olduğu görülmüş" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Bütün bu rakamlardan ve bulgulardan ne çıkartırsınız bilemiyorum. Sizin bireysel konumunuza göre değişir bu çıkarsamalar. Ancak bir gerçek var ortada... Herkes kendi cinsiyetinden mutlu değil ki, bazıları imkân bulunca hemen cinsiyet değiştiriyorlar" ifadesini kullandı.