Osman Kavala hakkında 'casusluk' suçundan tutuklama talebi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Osman Kavala, ''siyasal veya askeri casusluk'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde Osman Kavala'nın, Henri Barkey ile 'yoğun ilişki' içerisinde olduğu iddia edildi. Osman Kavala, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veriyor. İfade işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlik kararını açıklayacak.

Kavala hakkında Gezi Parkı soruşturmasında tahliye ve beraat kararı verilmiş ancak tahliye gerçekleşmeden 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.