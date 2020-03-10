Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs ve okul tatili açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse ilişkin açıklamasında, "Bu süreçte böyle bir salgınla mücadele etmede öncelikle yapılması gereken, kararların erken dönemde devreye girebilir olması" dedi. Koca, okulların tatil edilmesinin de düşünülmediğini söyledi.