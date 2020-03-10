Kapatılması planlanan özel öğretim kursları yeni kayıt alıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gelecek hazirana kadar kapatılacağı açıklanan özel öğretim kursları, kayıt almaya devam ediyor. Kursların hiçbiri haziran ayında kapanacaklarına dair bir izlenim vermiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel öğretim kurslarının geçtiğimiz haziranda kapatılacağını açıklamış, daha sonra bu süre Haziran 2020'ye kadar uzatılmıştı.

Buna göre, özel öğretim kursları bu eğitim öğretim yılının sonunda kapatılacak, kurs faaliyetleri sadece devlet eliyle yürütülecek. Özel sektör kurs veremeyecek. Bakanlık geçtiğimiz yıl yaptığı duyuruda, kurslaru bursluluk sınavı yapmama, aileleri ise kurslara kayıt yaptırmama konusunda uyarmıştı.

Bakanlığın kapatılacağına ilişkin uyarılarına rağmen üniversite ve lise sınavlarına hazırlık kursları gelecek yıl için öğrenci kaydı almaya başladı.

Hürriyet gazetesinden Esra Ülkar, 'erken kayıt avantajı'ndan yararlanmak isteyen bir veli gibi bu kursların kayıt sürecini yerinde araştırdı:

Gelecek yıl 12. sınıfa gidecek hayali bir öğrenci için İstanbul'un farklı bölgelerindeki kursları gezdik. Kapısını çaldığımız 15 özel öğretim kursunun hiçbiri, "Gelecek yıl için kayıt almıyoruz" demedi. Fiyatlarında da büyük farklılıklar olduğunu gördük.

Üniversite sınavına hazırlığın bedeli 4 bin ile 50 bin TL arasında değişiyor. Kimi kurs erken kayıt indirimi yaparken, kimi talebin fazlalığını gerekçe göstererek herhangi bir indirim uygulamıyor. 10-15 kişilik sınıflarda eğitim veren de var, 4-5 kişilik sınıflarda eğitim veren de. Az öğrencili sınıflarda eğitim verenlerden bazıları kendilerine 'butik eğitim kurumu' derken, bazıları 'VIP kurs' ismini veriyor.

‘Her dersten eğitim veriyorlar’

MEB dershanelerin, kapatılmaları sürecinde tek dersten eğitim veren özel öğretim kursuna dönüşebilmelerinin önünü açmıştı. Birçok dershane kapatılırken bazıları özel öğretim kursuna dönüştü. Ruhsatları tek ders olarak gözükse de bu kurslar da tüm derslerden eğitim verdiklerini belirtiyor. Bazılarının tabelasında ise 'matematik kursu' yazıyor. Ancak yetkililerle konuştuğumuzda "Resmiyette öyle, biz her dersten eğitim veriyoruz" diyor.