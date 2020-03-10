'Cuma günleri 400 TL kazanıyor musun?' diye sorulan dilenci: Vız gelir, 500'ü buluyorum

Dilenmek için Erzincan'dan Erzurum'a giden kişi, "Cuma günleri 400 kazanıyor musun?" şeklindeki soruya "400 bana vız gelir, 500'ü buluyorum" yanıtını verdi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişi, dilencilik yapmak için Erzurum'a gitti. Palandöken ilçesinde cep telefonuyla görüntülenen kişi, günde ortalama 200 TL kazandığını ve yemekleri de çevredeki lokantalarda yediğini anlattı.

"Cuma günleri 400 kazanıyor musun?" diye sorulan dilenci, "400 bana vız gelir, 500'ü buluyorum" yanıtını veriyor.

Dilencinin cevabı üzerine gençlerden biri, "Biz o zaman boşuna üniversite okuduk. Allah sana soracak. Elin, kolun sağlam. Limon satsan 50 lira alırsın. Sen 50'yi bırakmışsın 500 alıyorsun" diyerek, tepki gösteriyor.