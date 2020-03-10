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    Fethullah Gülen

    '7 Şubat MİT kumpası' iddianamesi kabul edildi: Aralarında Gülen'in de olduğu 15 sanık hakkında yakalama kararı verildi

    © REUTERS / Charles Mostoller
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003101041567944-7-subat-mit-kumpasi-iddianamesi-kabul-edildi-aralarinda-gulenin-de-oldugu-15-sanik-hakkinda/

    İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 7 Şubat 2012'deki 'MİT kumpasına' ilişkin hazırlanan 14'ü tutuklu 34 sanıklı iddianameyi kabul etti. İlk duruşmanın 22 Haziran'da yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 15 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, çözüm sürecinde yürütülen politikalardan dolayı MİT'i PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi göstererek 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı görevlileri ifadeye çağırma ve yakalama kararı çıkarma şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame kabul edildi.

    İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanıklı iddianamenin üzerindeki inceleme işlemlerini tamamladı. İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 22 Haziran'da Silivri'de yapılmasına ve 3 Temmuz'a kadar sürdürülmesine karar verdi.

    Tayyip Erdoğan - Hakan Fidan
    © Fotoğraf : DHA
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    Heyet, sanıklar Yurt Atayün, Faik Şaşmaz, Aykut Güçlü, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci, Veli Tuluy, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Ali Fuat Yılmazer, Oğuzhan Ceylan, Mustafa Gökkılıç ve Erkan Ünal'ın tutukluluk halinin devamına, başka suçtan tutuklu 5 sanığa duruşma günün bildirilmesine hükmetti.

    Hakkında yakalama kararı bulunan örgüt elebaşısı Fethullah Gülen, olay tarihinde örgütün yargı imamı olan İlyas Şahin, emniyet imamı Çetin Özgür, 'MİT mahrem hizmetler imamı' Murat Karabulut, 'Marmara bölge imamı' olan Ali Rıza Tekinkaya, dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Serdar Bayraktutan, 'emniyet mahrem imamları' Murat Tokay, Bekir Kalağası, Hüseyin Civan, Muhammet Bekar, Ramazan Yılmaz, MİT mahrem imamlarından Sunay Elmas, 'Türkiye polis memurları ülke imamı' olan Kamil Bayram ve eski komiser Hüseyin Özkan ve avukat Murat Karkın tutuklamaya yönelik kararı çıkarılmasına karar veren heyet, tutuksuz 5 sanık hakkında, adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştırdı.

    İddianame ekinde yer alan belgelerin milli savunmaya ve milli güvenliğe ilişkin devlet sırrı olabilecek nitelikte belgeler olma ihtimali bulunduğundan devlet sırrı sayılmasına karar veren heyet, bu evrakların incelenmesinin ve belgelerden örnek alınmasının mahkeme heyeti haricinde kalan kişiler yönünden yasaklanmasına hükmetti.

    Heyet, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na müşteki sıfatıyla davetiye tebliğine oy birliğiyle karar verdi.

    Etiketler:
    Oğuzhan Ceylan, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, PKK/KCK, Çözüm süreci, Silivri, İstanbul, Darbe girişimi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yakalama kararı, Hakan Fidan, Fethullah Gülen, FETÖ, İddianame, Kumpas, MİT
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