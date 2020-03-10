Sağlık Bakanı Koca'dan okul tatili açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

Koca, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini açıkladı.

Koca ayrıca, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayımlanabileceğini söyledi.

Dün yapılan açıklamada okulların tatil edilmesinin düşünülmediğini belirtilmişti.