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11:23 12 Mart 2020
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    İmamoğlu koronavirüse karşı alınacak önlemleri açıkladı

    © AA / İBB
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (535)
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    Gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ay sonuna kadar belediyeye ait tiyatroların ve İSMEK kurslarının durdurulacağını söyledi. İmamoğlu İBB'ye ait müzelerin de mart ayı sonuna kadar ziyarete kapatılacağını belirtti.

    İstanbul’da koronavirüse karşı toplu taşımada alınan hijyen önlemlerini incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınacak tedbirleri açıkladı.

    İmamoğlu’nun açıklamasından satır başları şu şekilde:

    • Türkiye’miz ve İstanbul’la ilgili süreci Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkililerle beraber takip ediyoruz. Onların açıklamalarını alınacak ya da aldığımız tedbirlerle ilgili bize işaret oluyor. Ancak ilk günden beri İstanbul ilgili neler yapmalıyız hususunda çok hassas davrandık.
    • Tüm ibadethaneler, ihtiyaç duyulan tiyatro ve sahne alanları gibi kamu alanlarımız toplamda 800 bin metrekare kapalı alanın dezenfekte çalışmaları yürütüyor arkadaşlarımız.
    • Başta otobüs, metro araçlarımız ve diğer araçlarla ilgili yaptığımız çalışma, yıkamasından dezenfeksiyonuna zaten rutin yapılan işlemler var idi ama buna ilave olarak gün içinde sıklıkla ara veya mola verdiklerinde yine bir dezenfekte çalışması yaparak insanların virüsle buluşmaması için sıklıkla çalışma yapıyoruz.
    • Cemal Reşit Rey gibi toplu etkinliklerin yapıldığı alanlardaki etkinlikleri mart sonuna kadar iptal etme kararı aldık. İSMEK'te insanların toplu eğitim aldıkları yerler. İSMEK'deki eğitimlerin iptali ile ilgili de ay sonuna kadar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Bugün öğleden sonra 39 ilçe belediyesini davet ettik. Belediye olarak bir çalışma yürütüyorlar. İrtibat kurmamız gereken tüm kurumlarla.
    • Toplu taşıma araçları, kamu alanları ve özellikle ibadethaneler bu anlamda gündemimizde. Bunun yanında bazı kamu binalarından bize talep geliyor. Burada destek sunma konusunda arkadaşlarımla görüşmeler yaptık ve elimizden gelen tüm yapıya destek olmaya çalışacağız
    • Sayın valimizle dün konuştuk. Bugün kendi kurumlarıyla yapacağı görüşmeden sonra bir işbirliği nasıl yapılabilir, İstanbul’la ilgili tedbirler nasıl alınması konusunda yan yana geleceğimiz konusunda bir karar birliğimiz oldu. Dolayısıyla bu bir seferberlik süreci.
    • Tedbir alma konusunda bilgilendirme çok önemli. Bu konuyla ilgili ilk günden itibaren özellikle kamu alanlarında ve toplu taşıma araçlarında birtakım ekranlarımızda hangi tedbirler konusunda bilgi paylaşımlarımız oldu. Bunu daha genişletiyoruz. Hem Dünya Sağlık Örgütü’nün hem de Sağlık Bakanlığı’mızın yayınladığı birtakım prensipler doğrultusunda hazırladığımız ekran görüntüleriyle ve yakında göreceksiniz bilbaord olmak üzere, nasıl tedbirler alacakları noktasında bir bilgilendirme süreci başlatıyoruz.
    • Cemal Reşit Rey başta olmak üzere ay sonuna kadar tiyatro ve bunun gibi etkinlikleri iptal ettik. Eğer normalleşirse devam edeceğiz.
    • İBB'ye ait müzelerin toplu gezilmesiyle ilgili duyurumuz yapılacak. Onları da iptal edeceğiz."
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (535)

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    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK), Ekrem İmamoğlu, İBB, Koronavirüs, İstanbul
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