İmamoğlu koronavirüse karşı alınacak önlemleri açıkladı

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ay sonuna kadar belediyeye ait tiyatroların ve İSMEK kurslarının durdurulacağını söyledi. İmamoğlu İBB'ye ait müzelerin de mart ayı sonuna kadar ziyarete kapatılacağını belirtti.