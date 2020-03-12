Metrobüste şoföre saldırı davasında karar: Şemsiye silah sayıldı

İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Akbulut ve avukatı Coşkun Demir ile bazı müştekiler katıldı. Söz alan sanık avukatı Coşkun Demir, “Kusurun tamamının müvekkilime atfedilmesi vicdani değildir" dedi.
Sanık Akbulut: Üzgünüm
Son sözü sorulan sanık Akbulut ise “Ben yaşlı insana yardımcı olmaya çalıştım. Olayın bu aşamaya gelmesi metrobüs şoförünün ettiği küfürden kaynaklanmaktadır. Üzgünüm” diye konuştu.
Ne olmuştu?
Kadıköy Acıbadem’de 23 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen olayda, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na doğru seyir eden metrobüs şoförü Recai Türkoğlu’nun Acıbadem durağında metrobüste bulunan Murat Akbulut’la tartışması üzerine, sanık Akbulut şoföre şemsiye ile müdahale etmişti.
Müdahale ile yoldan çıkan araç karayoluna girerek başka araçlarla çarpışması sonucu 17 kişi yaralanmış ve 13 kişinin şikayetçi olmasıyla birlikte dava süreci başlamıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede sanık Akbulut, “olası kastla kasten yaralama”, “kamu malına zarar verme”, “olası kastla mala zarar verme” suçlarından 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.
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