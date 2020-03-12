Metrobüste şoföre saldırı davasında karar: Şemsiye silah sayıldı

İstanbul Kadıköy'de 4 yıl önce şemsiyeyle metrobüs şoförüne müdahale ederek, aracın kaza yapmasına ve 17 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Murat Akbulut, 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Akbulut’un olay sırasında kullandığı şemsiye silah sayıldı.

İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Akbulut ve avukatı Coşkun Demir ile bazı müştekiler katıldı. Söz alan sanık avukatı Coşkun Demir, “Kusurun tamamının müvekkilime atfedilmesi vicdani değildir" dedi.

Sanık Akbulut: Üzgünüm

Son sözü sorulan sanık Akbulut ise “Ben yaşlı insana yardımcı olmaya çalıştım. Olayın bu aşamaya gelmesi metrobüs şoförünün ettiği küfürden kaynaklanmaktadır. Üzgünüm” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Mahkeme, sanık Murat Akbulut’un olay sırasında kullandığı şemsiyeyi silahtan sayarak 13 müştekiyi “olası kastla silahla kasten yaralama” ve İETT metrobüsüne yönelik “kamu malına zarar verme” suçlarından toplam 11 yıl 7 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme istinaf yolunun açık olduğunu belirterek sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına da karar verdi.

Kadıköy Acıbadem’de 23 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen olayda, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na doğru seyir eden metrobüs şoförü Recai Türkoğlu’nun Acıbadem durağında metrobüste bulunan Murat Akbulut’la tartışması üzerine, sanık Akbulut şoföre şemsiye ile müdahale etmişti.

Müdahale ile yoldan çıkan araç karayoluna girerek başka araçlarla çarpışması sonucu 17 kişi yaralanmış ve 13 kişinin şikayetçi olmasıyla birlikte dava süreci başlamıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede sanık Akbulut, “olası kastla kasten yaralama”, “kamu malına zarar verme”, “olası kastla mala zarar verme” suçlarından 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.