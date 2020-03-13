MSB: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Rus askeri heyetiyle gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir havada geçtiği belirtildi.

MSB'nin yaptığı açıklamada bugün itibarıyla sona erecek Rus askeri heyetiyle görüşmeler için 'olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İdlib'deki gözlem noktalarındaki ağır silahların geri çekilmeyeceği vurgulandı.

MSB tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

- "Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu

- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi.

- FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi.

- (Koronavirüs tedbirleri) Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir."