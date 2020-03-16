Karantina süresini doldurmayan Necati Şaşmaz, çocuklarını icra yoluyla aldı

Yurt dışından dönen ve 14 günlük karantina süresini doldurmayan oyuncu Necati Şaşmaz, boşanma aşamasında olduğu eşinden çocuklarını almak istedi. Nagehan Şaşmaz çocuklarını vermek istemeyince Necati Şaşmaz icra yoluna başvurdu.

İHA'nın aktardığı habere göre, Ukrayna'dan 4 Mart'ta Türkiye'ye dönen oyuncu Necati Şaşmaz, çocuklarını almak için boşanma aşamasında olduğu Nagehan Şaşmaz'ın evine gitti.

Nagehan Şaşmaz, yurt dışından döndükten sonra 14 günlük karantina sürecini geçirmediği için Necati Şaşmaz'a çocukların bağışıklık sisteminin düşük olduğunu söyleyerek vermek istemedi.

Bunun üzerine Necati Şaşmaz, çocuklarını avukatı eşliğinde icra yoluyla aldı.