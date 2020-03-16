İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'ye ait sosyal tesisler ve Beltur işletmeleri kapatıldı

Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının ardından tedbirleri artıran yetkili makamlar halka açık alanların bazılarını kapatma kararı aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de benzer bir uygulama ile sosyal tesislerini ve Beltur işletmelerini kapattığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye ait sosyal tesisler ve Beltur işletmelerinin kapatıldığını duyurdu.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Küresel boyuttaki salgın hastalığa karşı alınan önlemler kapsamında İBB'ye ait tüm sosyal tesisler ve tüm Beltur işletmeleri (Hastanelerde hizmet veren Beltur kafeleri hariç) bugün itibariyle hizmete ara vermiştir. Değerli İstanbul halkının bilgisine."

Küresel boyuttaki salgın hastalığa karşı alınan önlemler kapsamında İBB’ye ait tüm sosyal tesisler ve tüm Beltur işletmeleri (Hastanelerde hizmet veren Beltur kafeleri hariç) bugün itibariyle hizmete ara vermiştir. Değerli İstanbul halkının bilgisine. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 16, 2020

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