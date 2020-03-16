Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs testi pozitif çıkan yeni vakalarımız var, 6 ülkeye daha uçuş yasağı getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Test sonucu pozitif çıkan yeni vakalar olduğunu, devam eden analiz çalışmaları nedeniyle toplam sayıyı ilerleyen saatlerde duyuracağını belirten Koca, 6 ülkeye daha uçuş yasağı getirildiğini de sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız" diyen Koca, şunları kaydetti:

- Halkımızın sağ duyusu, devletimizin organizasyon gücü kadar önemlidir.

- Laboratuvar sayımızı 16'ya çıkaracağız. Ayrıca hızlı sonuç veren kiti ülkenin tüm illerine böleceğiz, hızlı sonuç verecek. Yani test daha hızlı yapılacak.

- 184 SABİM Hattı sayesinde mümkün olduğu kadar halkımızın evlerinden çıkmamalarını istemiş olacağız.

- Pozitif çıkan yeni vakalarımız var, ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam toplam vaka sayısını açıklayacağım. Gece 12'den önce açıklamış olurum.

- Şu anda koronavirüs dolayısıyla herhangi bir can kaybı olmadı. Ama olmayacağı anlamına gelmez, solunum sıkıntısı çeken hastalarımız var.

- 6 ülkeye daha bir süre sefer yapılmayacak. İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve BAE’ye uçuş yasağı getirildi. Uçuş yasağı getirilen ülke sayısı 20 oldu.