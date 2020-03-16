Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs testi pozitif çıkan yeni vakalarımız var, 6 ülkeye daha uçuş yasağı getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
"Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız" diyen Koca, şunları kaydetti:
- Halkımızın sağ duyusu, devletimizin organizasyon gücü kadar önemlidir.
- Laboratuvar sayımızı 16'ya çıkaracağız. Ayrıca hızlı sonuç veren kiti ülkenin tüm illerine böleceğiz, hızlı sonuç verecek. Yani test daha hızlı yapılacak.
- 184 SABİM Hattı sayesinde mümkün olduğu kadar halkımızın evlerinden çıkmamalarını istemiş olacağız.
- Pozitif çıkan yeni vakalarımız var, ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam toplam vaka sayısını açıklayacağım. Gece 12'den önce açıklamış olurum.
- Şu anda koronavirüs dolayısıyla herhangi bir can kaybı olmadı. Ama olmayacağı anlamına gelmez, solunum sıkıntısı çeken hastalarımız var.
- 6 ülkeye daha bir süre sefer yapılmayacak. İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve BAE’ye uçuş yasağı getirildi. Uçuş yasağı getirilen ülke sayısı 20 oldu.
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