Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Halil Hilaloğlu yönetimindeki 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, ilçeye bağlı Karaadilli beldesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 37 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.