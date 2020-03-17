Piyasalarda koronavirüs etkisi: Altında son durum ne?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşların yakından takip etmesine neden oluyor. Koronavirüs salgınının etkisiyle yatırımcılar güvenli limana yönelince yedi yılın zirvesine yükselen altın fiyatları sonrasında bir miktar düştü.

Düne göre düşüş yaşayan altında son durum şu şekilde:

Çeyrek altın: 503,79 Lira

Yarım altın: 1.006,38 Lira

Gram altın: 309,73 Lira

Cumhuriyet altını: 2.068,00 Lira

'Altın savaş öncesi yükselir, savaşta düşer'

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, tüm dünyada cKoronavirüs'ün ekonomik faaliyete ve finansal piyasalara olumsuz etkisiyle birlikte nakit ihtiyacının arttığını, bu nedenle de nakit ihtiyacını karşılamak için yapılan altın satışlarının fiyat düşüşünde etkili olduğunu söyledi.

"Savaş öncesinde artan altın fiyatları, savaş başlayınca düşer, çünkü savaş zamanı eldeki birikimlerle harcama yapılır" diyen Yıldırımtürk, şu an yaşananın da bir tür biyolojik savaş olduğunu dile getirdi.