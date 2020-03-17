Diyanet'in kararına uymayacaklarını söylediler: ‘Koronanın hası gelsin, biz devam edeceğiz’

Camilerde cemaatle kılınan namazlara koronavirüs önlemleri kapsamında ara veren Diyanet İşleri Bakanlığı’na Şanlıurfa’dan tepki geldi. Hacı Hamdi Kayısı Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası kameralara konuşan vatandaşlar, cemaatle namazın Allah'ın emri olduğunu bu nedenle devam edeceklerini söyledi.

'Allah'ın verdiği canı, yine Allah alır'

Diyanet'in kararına uymayacaklarını söylediler: Koronavirüsden korkmuyoruz. Allah namazı cemaatle emretmişse korona değil koronanın hası gelsin, biz devam edeceğiz https://t.co/1Z6kymnVup pic.twitter.com/wKtknbnpLT — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 17, 2020

​​Kanal Urfa'ya konuşan ilçe sakinlerinden biri "Allah'ın verdiği canı, yine Allah alır" dedi.

Diyanet'in aldığı kararın kendilerini ilgilendirmediğini ifade eden vatandaşlar, "Koronavirüsden korkmuyoruz. Allah namazı cemaatle emretmişse korona değil, koronanın hası gelsin biz devam edeceğiz. Allah'ın takdiri sebepler veya takdirlerle bozulmaz" diye konuştu.