TBMM Başkanı Şentop: Yurt dışından yakın zamanda dönen milletvekilleri evde 14 gün karantina kuralına kesinlikle uyuyor

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştüğü söyledi.

Türkkan, "Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop ile görüştüm. Umreden dönen milletvekilinin olmadığını, yurt dışından yakın zamanda dönen milletvekillerinin de evde 14 gün karantina kuralına kesinlikle uyduklarını ifade ettiler" dedi.

Meclis Başkanı Sayın @MustafaSentop ile görüştüm. Umreden dönen milletvekilinin olmadığını, yurtdışından yakın zamanda dönen milletvekillerinin de evde 14 gün karantina kuralına kesinlikle uyduklarını ifade ettiler. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) March 17, 2020

​Türkkan'ın bu paylaşımının üzerinden çok geçmeden Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, şunları söyledi:

"Manipülatif bir hesapta 17 milletvekilinin kaçtığını söyleniyor. mart ayının başından beri yurt dışına çıkan ve dönen tüm milletvekillerimizin bilgisi var bizde. Umreye giden ve dönen hiçbir milletvekilimiz yok. Bunların çoğu Avrupa'dan döndü. Bu arkadaşlarımızla ilgili olarak grup yönetimleriyle görüştüm. Milletvekili arkadaşlarımız da kendilerini evlerinde karantinaya almış durumda. Kesinlikle 14 gün kuralına uyuyorlar. Ayrıca TBMM'de çalışan personelde de dün akşam saatlerinde bir haber çıkmıştı. Biz ona gereken açıklamayı yaptık ama yeniden ifade edeyim, hastanelere başvuran çalışanlarımızı takip ediyoruz. Herhangi bir koronavirüs tespiti yok."

Şentop, "Meclis takip edilebilir mi?" sorusuna ise "Görüşmeye devam edilen bir kanun teklifi vardı. En azından bu hafta, bu çalışma bitene kadar bir çalışma olacak, sonraki hafta için gruplar bunu değerlendirecek" yanıtını verdi.