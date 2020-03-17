Bakan Selçuk: Çocuklar evde sıkıldığınızı biliyorum, okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kişisel Twitter hesabında 23 Mart'ta uzaktan eğitime başlayacak öğrenciler için bir mesaj yayınladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Mart'ta uzaktan eğitime başlayacak öğrenciler için kişisel Twitter hesabında bir mesaj yayınladı.

Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" dedi.

Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız. pic.twitter.com/QLCxeegRsb — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 17, 2020

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