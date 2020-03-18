Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Avrupa'dan gelen 2807 vatandaşımızın tahliyesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa'dan Türkiye'ye gelen vatandaşların tahliyesinin tamamlandığını açıkladı.

Oktay, "9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliyesi saat 06.00 itibarıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Oktay ayrıca, karantina şartlarına uymayan vatandaşlarla ilgili yaptığı açıklamada ise "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemize yönelik uçuşları durdurulan 9 Avrupa ülkesinden Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşlarımıza ilişkin 15 Mart Pazar Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarımızla yaptığımız toplantıda aldığımız kararlar çerçevesinde; — Fuat Oktay (@fuatoktay) March 18, 2020

​Vatandaşlar İzmit'te öğrenci yurduna yerleştirildi

Öte yandan, yurtdışından gelen vatandaşlardan bazıları karantinaya alınmak üzere İzmit ilçesinde bulunan Canfeda Hatun Yurt Müdürlüğü'ne getirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yurtta vatandaşlar gerekli testler yapılarak kendileri için hazırlanan tek kişilik odalara yerleştirildi.

Kocaeli'de bulunan yurtlara toplam 869 vatandaşın yerleştirileceği öğrenildi.

Oktay ayrıca, vatandaşların 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yurtlarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği kurallar çerçevesinde barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik dahil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin tüm tedbirler alınmıştır. Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yaklaşık iki gün gibi kısa bir sürede tüm operasyonun başarıyla tamamlanmasında emekleri geçen tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarımıza, İstanbul ve Kocaeli valiliklerimize teşekkür ediyorum."