Birleşmiş Markalar Derneği: Öncelik çalışanların ücretlerinin ödenmesi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel tarafından yapılan açıklamada, alışveriş merkezlerinde mağaza satışlarının geçen hafta koronavirüs nedeniyle yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi.

84 markayı ve 70.000 yerli mağazayı temsil eden Sinan Öncel, Reuters'a yaptığı açıklamalarda şirketlerin düşük satış kaynaklı zararı telafi edemediklerini ve online satış altyapısının yetersiz olduğunu söyledi.

Öncel ayrıca, önceliklerinin çalışanların ücretlerini vermek olduğunu belirtti.