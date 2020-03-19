İmamoğlu uyardı: Yaşlıların toplu taşıma kullanım oranı hâlâ yüksek, lütfen uzak durun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, koronavirüste en riskli grup olan 60 yaş üstü nüfusun toplu taşıma kullanımının yüksek olduğunu açıkladı.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun" dedi.
Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun. pic.twitter.com/HkJpCKPC1j— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2020
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