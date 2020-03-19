İmamoğlu uyardı: Yaşlıların toplu taşıma kullanım oranı hâlâ yüksek, lütfen uzak durun

Koronavirüste en riskli yaş grubu olan 60 yaş üstü nüfusla ilgili İstanbul'daki toplu ulaşım kullanma verilerini açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İleri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hâlâ yüksek olduğu görülmekte. Korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun" uyarısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, koronavirüste en riskli grup olan 60 yaş üstü nüfusun toplu taşıma kullanımının yüksek olduğunu açıkladı.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun" dedi.