Bursluluk ve öğretmen adaylık kaldırma sınavları da ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ertelenen iki sınavla ilgili şunları söyledi:
"25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik."
ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde değişikliğe giderek 9 sınavın tarihini güncellemişti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS ve YKS'nin de ertelenebileceğini açıklamıştı.
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