Bursluluk ve öğretmen adaylık kaldırma sınavları da ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı'nı ise 5 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ertelenen iki sınavla ilgili şunları söyledi:

"25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik."

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde değişikliğe giderek 9 sınavın tarihini güncellemişti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS ve YKS'nin de ertelenebileceğini açıklamıştı.