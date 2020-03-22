Erzincan Valisi: 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının ihlali durumunda 3150 TL ceza

Erzincan Valisi Ali Arslantaş da ihlal halinde uygulanacak yaptırımla ilgili sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacaktır."
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi— Ali Arslantaş (@ArslantasvAli) March 21, 2020
İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır.
Yasağı ihlal durumunda 3150 TL ceza TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacaktır.
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