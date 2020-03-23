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21:56 23 Mart 2020
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    HDP bayrağı, HDP Genel Merkezi

    HDP'li 8 belediyeye kayyum atandı

    © Fotoğraf : Twitter
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    HDP’li Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Iğdır’ın Halfeli ve Siirt’in Gökçedağ belediyelerine kayyum atandı.

    HDP yönetimindeki 8 belediyeye daha kayyum atandı. Bugün Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Baskanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Baskanı Mustafa Akkul, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

    İçişleri Bakanlığı, gözaltıların ardından HDP’li 8 belediyeye daha kayyum atandığını duyurdu.

    İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atamaları ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

    “Hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 2020/2651 sayılı soruşturması ile “Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından 2019/5271 sayılı soruşturması devam eden ayrıca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 2020/3553 sayılı soruşturma yürütülen ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir,  

    Hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/18355 sayılı dosyası kapsamında ‘‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etmek’ suçlarından soruşturma yürütülen ve bu kapsamda gözaltına alınan Diyarbakır ili Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya,

    Hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/18371 sayılı dosyası kapsamında ‘’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’’ suçundan soruşturma yürütülen ve bu kapsamda gözaltına alınan Diyarbakır ili Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul,

    Hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17897 sayılı dosyası kapsamında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Örgütün veya Amacının Propagandasını Yapmak’ suçlarından soruşturma yürütülen ve bu kapsamda gözaltı kararı bulunan Diyarbakır ili Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan,

    Hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17906 sayılı dosyası kapsamında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan soruşturma yürütülen ve bu kapsamda gözaltına alınan Diyarbakır ili Silvan Belediye Başkanı Naşide Torak,

    Hakkında Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/3045 sayılı soruşturma dosyası kapsamında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan soruşturma yürütülen Bitlis ili Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir,

    Hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/2010 soruşturma sayılı dosyasında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ soruşturması devam eden ayrıca ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’  suçundan Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2017/9 Esas Nolu dosyada yargılanması devam eden Iğdır ili Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa,

    Hakkında Siirt 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/228 Esas sayılı dosyasında ‘PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olmak ve PKK/KCK Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak’ suçlarından soruşturması devam eden Siirt ili Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek,

    Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 23/03/2020 tarihli onayları ile geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Batman Belediye Başkan Vekilliğine İçişleri Bakanlığınca Batman Valisi Hulusi ŞAHİN, Diyarbakır Valiliğince Ergani Belediye Başkan Vekilliğine Ergani Kaymakam Vekili  Abdulselam ÖZTÜRK,  Eğil Belediye Başkan Vekilliğine Eğil Kaymakamı İdris ARSLAN, Lice Belediye Başkan Vekilliğine Lice Kaymakamı Cevdet BAKKAL, Silvan Belediye Başkan Vekilliğine Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, Bitlis Valiliğince Güroymak Belediye Başkan Vekilliğine Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Iğdır Valiliğince Halfeli Belde Belediye Başkan Vekilliğine Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Siirt Valiliğince Gökçebağ Belde Belediye Başkan Vekilliğine  Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın Belediye Başkan Vekili  olarak görevlendirmeleri yapılmıştır.”

    Etiketler:
    Lice, Ergani, Batman, Kayyum, HDP
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