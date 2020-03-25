MSB: Yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğu Suriyeli 3 bin 541 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabında yasa dışı geçişlerle ilgili olarak paylaşımda bulundu.
Bakanlığın paylaşımında şunlar kaydedildi:
"2. Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 şahıs yakalandı, bin 500 karton sigara, 15 kilogram muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi."
2'nci Or.K.lığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde; çoğunluğu Suriyeli 3541 şahıs yakalandı, 1500 karton sigara, 15 kg muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/aWXAOo78gO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2020
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