MSB: Yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğu Suriyeli 3 bin 541 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son 10 günde yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğu Suriyeli 3 bin 541 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabında yasa dışı geçişlerle ilgili olarak paylaşımda bulundu.

Bakanlığın paylaşımında şunlar kaydedildi:

"2. Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 şahıs yakalandı, bin 500 karton sigara, 15 kilogram muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi."

2'nci Or.K.lığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde; çoğunluğu Suriyeli 3541 şahıs yakalandı, 1500 karton sigara, 15 kg muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/aWXAOo78gO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2020

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