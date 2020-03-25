Polisten drone ile 'evde kalın' uyarısı

Koronavirüse karşı evde kalın uyarılarında bulanan İstanbul polisi bu kez drone kullandı. Fatih’te vatandaşları drone ile uyaran polis ekipleri, evde kalın çağrısında bulundu. Ekipler ayrıca İHA’ya monte edilen termal kamera ile de vatandaşların vücut ısısını gözlemledi.

Koronavirüs salgını sebebiyle evde kalınması uyarıları devam ederken, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile vatandaşlar uyarıldı. Aksaray Meydanı üzerinde drone ile kontrol yapan ekipler vatandaşlara, "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım" mesajını anons etti. Havadaki drone cihazını gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

İHA üzerine monte edilen termal kamera yardımıyla havadan yapılan kontrollerde vatandaşların sıcaklık dereceleri de ölçüldü. Termal kamera ile yapılan incelemelerde vücut ısısı diğer insanlara göre yüksek olan vatandaşların sağlık kurumlarına yönlendirildiği öğrenildi.

Özellikle kalabalık alanlarda başlatılan bu çalışmanın kent genelinde devam edeceği öğrenildi.