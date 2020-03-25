Ankara Büyükşehir Belediyesinde 12 yaşından küçük çocuğu olan personelin izinleri uzatıldı

Kıymetli mesai arkadaşlarım;



Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre; 30 Nisan’a kadar eğitime ara verilmesi sebebiyle belediyemiz ve bağlı kuruluşlarında 12 yaşından küçük çocuğu olan personelimizin izinleri de 30 Nisan’a kadar uzatılmıştır.



Bilginize sunarım.