Ankara Büyükşehir Belediyesinde 12 yaşından küçük çocuğu olan personelin izinleri uzatıldı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre; 30 Nisan'a kadar eğitime ara verilmesi sebebiyle belediyemiz ve bağlı kuruluşlarında 12 yaşından küçük çocuğu olan personelimizin izinleri de 30 Nisan'a kadar uzatılmıştır."
Kıymetli mesai arkadaşlarım;— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 25, 2020
Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre; 30 Nisan’a kadar eğitime ara verilmesi sebebiyle belediyemiz ve bağlı kuruluşlarında 12 yaşından küçük çocuğu olan personelimizin izinleri de 30 Nisan’a kadar uzatılmıştır.
Bilginize sunarım.
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