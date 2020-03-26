Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 35'e çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü sayıda yer alan kararla, bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarları yeniden belirlendi.

Buna göre, kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı, yapılan değişiklik ile yüzde 35’e yükseltildi.

Ayrıca, Karara göre, Tütün içeren purolar, sigarillolar, Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80’e çıkarıldı.

Öte yandan, Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40’a düşürülürken sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 35'e çıkarıldıhttps://t.co/RLDiVm8yMp pic.twitter.com/TTMxaTullb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 26, 2020

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