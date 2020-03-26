Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Van'ın Başkale ilçesi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son verilere göre; Van'da merkez üssü Başkale ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.39'da gerçekleşen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.