Selvi: İnfaz indirimiyle ilgili düzenleme büyük ölçüde şekillendi, Erdoğan 4 konuyu kapsam dışı bırakıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, infaz indirimi çalışmalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşlerini aktardı. Selvi, 'cinsel istismar ve kadına şiddet' konusunun Erdoğan'ın 'kırmızı çizgisi' olduğunu belirtti.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Erdoğan’ın kırmızı çizgisi ve tepki gösterdiği konu ne oldu?' başlığıyla yayımlanan yazısında infaz indirimiyle ilgili süreçte gözlerin çevrildiği görüşmenin dün gerçekleştiğini hatırlattı.

Bu görüşmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Selvi, "Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti grup başkanvekilleriyle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıdan sonra, infaz indirimiyle ilgili düzenleme büyük ölçüde şekillendi" ifadesini kullandı.

Selvi, "Toplantıya ilişkin bilgileri paylaşacağım ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın infaz indirimiyle ilgili olarak verdiği çok önemli talimatları aktarmak istiyorum" diyerek şunları kaydetti:

"Erdoğan’ın kadına şiddet ve cinsel istismar suçları konusunda ne kadar hassas olduğu biliniyordu. Bir anlamda Erdoğan’ın kırmızı çizgisiydi. Aslında hepimizin kırmızı çizgisi olması gereken bir nokta. Erdoğan, terör ve adam öldürme konusunda da tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz indiriminde 4 konuyu kapsam dışı bırakıyor. Erdoğan çok net ve keskin bir ifade ile 'Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürme ile uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak' diye talimat veriyor. Altını çizerek söylüyorum, 'Kapsam dışı bırakılacak' diyor.

Bu bir süreç. AK Parti’nin bir taslağı vardı. Ama şimdiye kadar önce ‘cumhur ittifakı’ ortağı MHP ile ardından da muhalefet partileriyle görüşmeler yapıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yapıldı, onun talimatları alındı. Süreç devam ediyor. Erdoğan’la görüşmeden sonra bugün taslak üzerinde yeniden çalışılacak.

'Haksız suçlamalarda bulunuyorlar, yok böyle bir şey'

Yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantıya dönmek istiyorum. Toplantıda Erdoğan’ın yukarıda dikkat çektiğim kırmızı çizgileri konusunda kararlı olduğu dikkati çekiyor. 'Cinsel istismar ve kadına şiddet' konusu Erdoğan’ın en hassas noktasını oluşturuyor. Dünkü toplantıda, 'Ortada fol yok yumurta yokken, henüz muhalefet partilerinin görüşleri alınıyorken, bazı muhalefet milletvekilleri ve sosyal medyada birileri ‘AK Parti cinsel istismar suçlarını affediyor’ diye haksız suçlamalarda bulunuyorlar. Yok böyle bir şey' diye tepki gösteriyor.

AK Parti, infaz indirimi gibi çok önemli bir düzenlemeyi muhalefetin de görüş ve önerilerini alarak şekillendirmek istiyor. Ama sosyal medyada birileri tarafından AK Parti cinsel istismar suçlarını affediyormuş gibi karalama kampanyası başlatılıyor. Muhalefet partilerinden sanki böyle bir şey varmış gibi açıklamalar yapılıyor. Kadına şiddet ve cinsel istismar suçlarında en ağır düzenlemeleri getiren bir lider olarak haliyle tepki gösteriyor."