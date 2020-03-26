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14:06 26 Mart 2020
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    Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: Gerekirse tedbirleri yükseltebiliriz

    © İHA / İRFAN ÇALIŞKAN
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Soylu, sokağa çıkma yasağına ilişkin soruya "Gerekirse tedbirleri yükseltebiliriz" yanıtını verdi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aldıkları önlemlerle ilgili olarak A Haber'de açıklamalarda bulundu. Burada Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Soylu, virüsün nasıl yayıldığını, hangi yaşlara ulaştığını Sağlık Bakanlığı ile birlikte takip ettiklerini belirterek "Alınan tedbirleri de seviye seviye yükseltiyoruz. Bir organizasyon yönetiyoruz ve tüm köşelerini iyi bir şekilde tutmak zorundayız. Kamuoyuna şeffaf bilgi vermek durumundayız. Meselenin nereye gittiğini ifade etmek durumundayız" dedi.

    Soylu, "Sosyal izolasyona uyuluyor mu?" sorusuna da "Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda" yanıtını verdi.

    "Yapılan her işlemde atılan her adımda bu izolasyonu sağlamak ve sosyal mesafeyi ortaya koymak önemli" diyen Soylu, şöyle devam etti:

    "Size bir şey söyleyeyim... Kamuda seyrekleştirme var, esnek çalışma var. Benim bakanlığımda böyle bir şey yok. Sağlık Bakanlığımızda da böyle bir şey yok. Full çalışıyoruz.  Karakollarımızda yeni oluşturduğumuz bir sistem vardı. Güven Masası'na 3000 kadın personel almıştık, onları sahaya sürüyoruz. İhtiyaç olan tüm alanları personel koymaya çalışıyoruz. Tüm kamu personeline ortaya koyduğu çabadan dolayı şükranlarını sunuyorum."

    Soylu, "Sokağa çıkma yasağı gündemde mi?" sorusuna da "Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri yükseltebiliriz. Alacağımız, önereceğimiz tedbirler var. Eğer bu tedbirlerle ilgili salgının önüne geçemezsek, en yüksek tedbiri elbette ki alabiliriz.
    65 yaş üstü için alınan karar olumlu sonuç verdi" yanıtını verdi.

    ​Soylu, devamında ihtiyaç duyulması halinde şehirler arası otobüs seferlerinin de tamamen durdurulabileceğini, bu konuyu ekip arkadaşlarıyla konuştuklarını ifade etti.

    Soylu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    'Üretilen maskenin kumaşının da fiyatı yükselmeye başladı'

    • Stokçulara karşı zorunluluktan dolayı bir çağrıda bulunduk. Tüm maske üretici firmalara, kaçakçılık şubesi ekipleri gitti, uyarıları yaptı. 12 saat sonra tebligatları ortaya koydular. 20-21 diye başlamıştık. 69 firma ile anlaşma imzaladık.
    • Biz ne kadar maske üreticisi varsa bunu Sağlık Bakanlığına iletmek durumundayız. Burada kimseye tolerans gösteremeyiz. Değerlendirmeleri arkadaşlarımız yapıyor. Fahiş fiyatlarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Şuana kadar 113 ürün tespit edildi. Vatandaşlarımız nereye bildirirlerse bildirsinler, fırsatçıların tepesindeyiz.
    • Kamuoyu ilk kez duyacak... Sadece maske üretmek değil, üretilen maskenin kumaşının da fiyatı yükselmeye başladı. İlgili firmalar ile toplantı yapıldı. Bizim arkadaşlarımız bu grubun tepesinde. Gün tedbirlere uyma günüdür.

    '360 bin talebin 320 bini karşılandı'

    • (Vefa Destek Sistemi) Biz 65 yaş üzerine siz evinizden çıkmayın dediğimizde bizim bu büyüklerimizin taleplerini karşılamak zorundayız. Türkiye'den başka bunu yapan yok. Almanya'da gönüllüler ile yapılıyor bu iş. Şuana kadar 360 bin talep geldi, 320 bin talep karşılandı. Her gün 100-150 bin talebi karşılıyoruz.
    • Kimsesiz, tek başına kalanlar ile ilgili şöyle bir uygulamaya gittik. 112 ve 165 sistemine yükledik. Kaymakamlar ve muhtarlar arasında bir iletişim hattı kurduk. Bizim ulaşamadıklarımız ve bize ulaşamayanlara oradan ulaşmaya çalışıyoruz. Aile Hekimleri ile de bir sistem kurduk. Aile Hekimleri, 2-3 günde bir arayıp ilaç ihtiyacını soruyor.
    • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapıldı. Emeklilerimizin maaşlarının da da evlerine götürüleceği bir sistemi kurduk.
    • İmamlar ve öğretmenlerden de faydalanıyoruz, devreye alındılar. Okul müdürlerimiz ve bir kısım öğretmenlerimizden de istifade ediliyor. Topyekün sahadayız, seferberlik içerisindeyiz.
    • 2 milyon polis ve 1 milyon jandarma personeline maske dağıtıldı.
    • 65 yaş ve üzeri insanların randevularını 2 ay sonraya attık. Kimse bilmiyor.

    '2551 provakatif hesap tespit edildi, 449'una işlem yapıldı'

    • (Sosyal medya paylaşımları) 2551 provakatif hesap tespit edildi. 449'una işlem yapıldı. Diğerlerine de işlem yapılmaya devam edilecek. Yüzde 70 bu sabah aldığım bir rakam. Yüzde 70'i FETÖ, PKK hesapları. Bu hesapların büyük bir bölümü yurt dışı hesaplar. Türkiye'de olup da bizim bulamayacağımız hesap yok. 
    • WhatsApp gruplarını kullananları söylüyorum, iletişim yapanlara, vatandaşlarımıza yalvararak söylüyorum. Vatandaş otobüs durağı önünde kendini yere atıyor, öteki çekiyor. 'Koronavirüsten öldü' diyor. Para almak için yapıyor. Ya da bir kadın 'Ben koronavirüs oldum' diyor. Hemen müdahale ettim. Kadın kronik hasta çıktı. Tüm bunları açıklamamıza rağmen, paylaşmamıza rağmen provokasyonunu yapanlara rağmen yaygınlığı var. Bunu yapanlar da kamusallaştıranlar da suçludur. Burada AYM'nin özgürlükçü akılı devreye girebilir tabi her zaman olduğu gibi.

    'AYM'nin almış olduğu birçok karar mücadele ile ilgili iştahımızı alt üst etmektedir'

    • Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) almış olduğu birçok karar mücadele ile ilgili iştahımızı alt üst etmektedir. Bizi gönülsüzleştirmektedir. Ben şuan siberde sörf yapıyorum... Kim yanlış yapmışsa bunu getiriyorum. Şimdi yeni bir karar almışlar... Onu da reddediyorum. 'Ölme eşeğim ölme...' Sosyal medyada bir provokatif paylaşım görürse bunu alıp savcılığa müracat edip, ilgili  kararı alıp buna müdahale etme fırsatına sahip. Şimdi yok. Bunun tespiti için de gidip karar alacağız. Gidip geleceğiz, tekrar gidip tekrar geleceğiz...
    • Siz bu yavaşlıkla hareket ettiğiniz sürece... O zaman 'lekelenme hakkı' gibi bir hakkı neden getiriyorsunuz? Öyle çelişkili kararlar veriyorlar ki, şuramızdayız...Bunu da söyledim. Ben lafı ağzımda tutan bir insan değilim. İki arada bir derece çıkan kararlar kamuoyunun gözünden çıkmasın. Bu kararları AYM Başkanı ile de görüştüm... Hukuk nasihati alıyoruz. Bunu biz söylemezsek... Sahada biz mücadele ediyoruz. 

    '150 bin 600 kişi sınırdan geçti'

    • 150 bin 600 kişi sınırdan geçti. 4 bin 600 kişi Pazarkule'de bekliyor. Bunların tüm ihtiyaçları da karşılanıyor. Plastik mermi attılar. bir mültecinin gözünü yaraladılar. Uyardık, bir daha yaparsanız 10 mislini yaparız diye. Yaptılar, 10 mislini yaptık. Karşı tarafı plastik mermi ve gaz bombasına boğduk. Geçişler sürüyor. Durmadı.

    'Büyüklere hürmet bizim için önemli'

    • Biz bundan çok üzgünüz. Biz geleneklerine bağlı, töresi, adetine bağlı insanlarız. Büyüklere hürmet bizim için önemli. Maalesef bu konuyu istismar etmek isteyenler, sanki 65 yaş üstü büyüklerimiz hastaymış gibi provokatif paylaşımlar yaptılar. Bu salgının onlar üzerinde etkisi yüksek olduğu için aldığımız bir tedbir bu. Ali İhsan Amcamızdaki gibi, Bağcılar'daki amcamız gibi affetmeyiz ve gereğini yerine getiririz.

    'Gençler hayatlarını yavaşlatmalı'

    • Gençlere bir çağrımız var. DSÖ de bu çağrıyı yapıyor. Sağlık Bakanımız da, Bilim Kurulu da biz de bu çağrıyı yapıyoruz. 'Bana bir şey olmaz' diye sosyal izolasyonu unutursa... Bu hali zihinden çıkarmamamız gerekiyor. 'Ben negatif çıktım, çok rahatım' öyle bir şey yok. 14 güne kadar bir şey yok, 14 günden sonraki bir günde rahatsızlanıyor. Pozitif çıkmasının en büyük avantajı biz onu izolasyona alıyoruz. Gençler hayatlarını yavaşlatmalılar.

    'Kimse alınganlık göstermesin'

    • ('Umreden gelenlere geç müdahale edildi' iddiası) Suudi Arabistan dünyaya da bize de bir vaka bildirmedi. Umreden insanlar geldiler. Vaka ne zaman çıktı Sağlık Bakanımız harekete geçti ve 'Bunları yurtlara alıyoruz' dedi. Bazı ülkeler bunları saklıyor ve paylaşmıyorsa bizim yapacağımız onların resmi bilgileri. Umre'den gelenleri tüm bakanlıklarımıza bildirdik ve çalışma başlattık. O günden sonra tüm tedbirler alındı.
    • Benim teyzem Umreden geldi, teyzeme 'Bir yere gitmeyeceksin' dedim. Anneme babama uyarılarda bulundum 'gitmeyeceksiniz' dedim. Kızı da 14 gün sonra gitti. Dün kızı 'Ağabey gidebilir miyim?' dedi, 'Gidebilirsin' dedim. Kimse alınganlık göstermesin. Bunu hep birlikte aşacağız.

    Semt pazarlarında tedbirler artacak

    • Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız
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