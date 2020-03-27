Ankara Valisi Şahin: 112'ye gelen 3 bin 102 çağrının 2 bin 977'si karşılandı

Ankara Valisi Vasip Şahin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla son 24 saatte gelen 3 bin 102 talebin 2 bin 977'sinin karşılandığını açıkladı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmalarını inceledi. Yenimahalle'de bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Vali Şahin, sistemin işleyişine ilişkin bilgi verdi. Şahin, sistemin hızla hayata geçirildiğini belirterek, "25- 26 Mart arasında, yani 24 saatte bizim bu merkezimize gelen çağrıların toplamı 3 bin 102 adet. Bunların karşılanma sayısı 2 bin 977. Bu güzel bir rakam ama bunun çok daha hızlanması için Bakanlığımız yüz yazılımı gerçekleştirerek, onu adapte ettik. Bütün Türkiye'ye yayılacak. Onunla birlikte hem çağrı karşılama, hem çağrının sahaya intikal ettirilmesi, dolayısıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması çok daha süratli ve memnuniyet verici bir şekilde yapılmış olacak" dedi.
'Öncelik yaşlılarımız ve kimsesi olmayanlar'
Çağrıda bulunanlardan pek çok farklı talep geldiğini akran Şahin, İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilen genelgedeki 2 temel esasa dikkat çekti. Şahin, "Bir yaşlılarımızın temel ihtiyaçlarının öncelikle karşılanması, buna yönelik taleplerin iletilmesi. İki 65 yaş üstü olup da evinde herhangi bir 65 yaş altında olan ve kısıtlı olmayan kimsesinin olmaması şartıyla. Aksi takdirde Ankara'da 700 küsur bin emeklimiz var. Bunların hepsine bir anda aynı hizmeti sunma imkanımız yok" diye konuştu.
Vali Şahin, mahalle gönüllüleri, apartman gönüllüleri, site gönüllüleri diye gruplar sivil oluşturarak vatandaşların da bu süreçte elini taşın altına koyduğunu aktardı.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmasına ilişkin konuşan Şahin, şunları söyledi:
Vefa Sosyal Destek Grubumuz, sürekli toplantı yapıyor. Belediye, emniyet, jandarma, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, Kızılay ve diğer o günkü gündemle ilgili kurumlarımız sürekli toplantıda. Hem bir gün öncesinin muhasebesini yapıyorlar. Neler yapıldı, daha neler yapılabiliri tartışıp, ertesi günkü yapılacak işleri orada tekrar müzakere ederek sahayı da o şekilde yönlendiriyorlar."
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