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02:27 27 Mart 2020
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    Bodrum Belediye Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması: İlk kaybımızı verdik

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1501)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003271041696181-bodrum-belediye-baskanindan-koronavirus-aciklamasi-ilk-kaybimizi-verdik/

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında vatandaşlara seslenerek, yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ilk kaybın yaşandığını belirtti. Aras, "Bodrum'da şu anda pozitif vakalarımız var ve artmaya devam ediyor" dedi.

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi'nin sosyal medyası hesaplarından bugün canlı yayın ile vatandaşlara seslendi.

    Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, belediye binasından yaptığı canlı yayında Aras, koronavirüs ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

    'Pozitif vakalarımız var'

    "Bodrum'da şu anda pozitif vakalarımız var ve artmaya devam ediyor" diyen Aras, şöyle konuştu:

    "Durum son derece ciddi. Görünmeyen bir düşmana karşı savaşıyoruz. Hayat adeta durdu. Ben belediye başkanınız olarak bu süreçte size her zaman şeffaf olmaya özen gösterdim. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Alınan kararları, yayınlanan genelgeleri zaman geçirmeden sizlere duyurmak için tüm ekibimle çalışmaya devam ediyoruz ve tedbirler alıyoruz."

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    Vasip Şahin
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    İlk kaybımızı verdik ve defnettik'

    Bodrum'da kesin tanı koyulan vakaların arttığını söyleyen Aras, şunları söyledi:

    "Durum son derece ciddi. Lütfen siz de ciddiye alın. Bodrum'da şu anda pozitif vakalarımız var ve artmaya devam ediyor. Onlarla bir şekilde temas eden yüzlerce hemşehrimiz olduğunu düşünüyoruz. İlk kaybımızı dün verdik ve defnettik."

    "Bizler her türlü pandemiye karşı mesai harcıyoruz, önlemlerimizi almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Aras, şöyle devam etti:

    "Ancak bunları siz olmadan başaramayız. Bu hastalığının şu anda özel bir tedavisi yok ancak bulunana kadar zaman kazanmak zorundayız. Bu yüzden mümkün olduğunca dışarı çıkmayın evde kalın."

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine Adana'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek oldu. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatadandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.
    © AA / İbrahim Erikan
    Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla balkonlardan teşekkür etti
    Aras, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

     -Faaliyetlerinize ara verin.

    - Acil sağlık ve gıda ihtiyaçlarımız dışında şehiriçi ve şehirlerarası dolaşımdan vazgeçin ve evinizde kalın. Aksi takdirde 15 gün sonra önlem almak için çok olacak ve eyvah demekten başka yapacak bir şeyimiz kalmayacak.

    - Çok zor olduğunu ve hayatınıza, ekonominize müdahale edildiğini düşündüğünüzü biliyorum.

    - Ancak bu kısıtlamaların geçici bir süre için yapıldığını ve hayatımızı kurtarmak için zorunlu olduğunu da bilmenizi istiyorum.

    - Büyüklerimize bu dönemde hastalıklı gibi davranmayın. Saygılı olun, taşıdıkları riskleri anlatın.

    - Gençler de kendilerini izole etmedikleri takdirde evde birlikte yaşadıkları büyüklerine hastalık taşıyabilirler.

    - Biz Bodrum'da yayılma sürecini yavaşlatabiliriz. Buna inanıyorum.

    - Bunu ancak kendi kurallarımızı koyarak ve uygulayarak yapabiliriz.

    - Gelin, biz Bodrum'da sokağa çıkma yasağını kendimiz ilan edelim.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1501)
    Etiketler:
    Muğla, Önlem, Salgın, Koronavirüs, Ahmet Aras, Bodrum
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