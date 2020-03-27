Ertelenen KPSS sınav tarihleri belli oldu

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tüm sınav tarihlerinin gözden geçirildiğini ve yeniden düzenlendiğini söyledi.

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek olması nedeniyle, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak.

Güncellenen 2020 ÖSYM Sınav Takvimimize göre, KPSS tarihlerimiz aşağıdaki gibidir.



KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B)➡️ 6 Eylül

KPSS Lisans (Alan Bilgisi)➡️ 12-13 Eylül

KPSS ÖABT➡️ 20 Eylül

EKPSS➡️ 11 Ekim

KPSS Önlisans➡️ 25 Ekim

KPSS Ortaöğretim➡️ 22 Kasım

KPSS DHBT➡️ 27 Aralık — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) March 27, 2020

​KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

DGS➡️ 9 Ağustos



ALES/1 ➡️ 16 Ağustos



YDS ➡️ 27 Eylül



İSG ➡️ 7 Kasım



ALES/2➡️ 6 Aralık



YÖKDİL/2 ➡️ 13 Aralık



DİB-MBSTS➡️ 26 Aralık



Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) March 27, 2020

​2020 sınav takviminde, 3 kez yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2 kez gerçekleştirilecek. ALES-1 16 Ağustos, ALES-2 6 Aralık'ta uygulanacak.

Basılı ortamda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS'ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS'ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık'ta yapılacak.

Yabancı Dil Sınavı 13 Aralık'ta

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Bu yıl, 2 kez yapılması planlanan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) da bir kez, 7 Kasım'da uygulanacak.