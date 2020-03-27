Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması: 3 ay boyunca görevden ayrılma istekleri karşılanmayak

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "54718026 sayılı COVID-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları konulu Genelge" yayınlandı.

Genelgede, "3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta başında, üniversitelerden istifa eden sağlık personelinin Sağlık Bakanlığı'na alınmayacağını söylemişti.

Koca, 32 bin sağlık personeli alımı yapılacağını belirtmişti.