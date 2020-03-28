İmamoğlu: Birinin çıkıp 'İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ilan ettik' demesini bekliyoruz

Ekrem İmamoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında canlı yayına katıldı. İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yazı gönderdiğini ancak buna yanıt verilmediğini söyledi. İmamoğlu ayrıca "Birisinin çıkıp en azından İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan ettik demesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Cüneyt Özdemir’in canlı yayınına katılan, Türkiye’deki koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan duruma karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bazı tavsiyelerde bulunmak istediğini ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıt vermediğini söyledi.

Sözcü'ye göre Ekrem İmamoğlu “Üst seviyede çaba gösteriyoruz. Bir belediye başkanı olarak tavsiyede bulunuyoruz” dedi.

Sokağa çıkma yasağı beklentisi

İmamoğlu, “Kanal İstanbul projesinin zamanı mı?” diyerek ihale süreciyle ilgili de eleştiride bulundu.

İmamoğlu ayrıca “Bugün bir yetkilinin çıkıp en azından İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ilan ettik demesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU CÜNEYT ÖZDEMİR'İN SORULARINI YANITLADI https://t.co/Vik2T1Sm9M İmamoğlu, İstanbul Valisi veya Sağlık Bakanı ile konuşabiliyor mu? Korona günlerinde İstanbul'da iletişim sıkıntısı nasıl aşılacak? Belediye ne diyor hükümet ne yapıyor? İstanbul hazır mı? — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) March 27, 2020

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