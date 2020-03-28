Sağlık Bakanı Koca: Bugün 1704 yeni tanı kondu, 16 hasta hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri açıkladı.
Twitter hesabından paylaştığı infografikte bugün 7.641 kişiye Covid-19 testi yapıldığını belirten Koca, 1704 yeni vakanın tespit edildiğini belirtti.
"Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta"#48SaatHiçÇıkma— Dr. Fahrettin Koca (@FahrettinKoca42) March 28, 2020
🔍 https://t.co/iSqvUom4vk pic.twitter.com/z4bRfOcMZO
Bugün 16 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini veren Koca, 70 hastanın da tedavi edilerek iyileştiğini kaydetti.
Böylelikle Türkiye'deki toplam olarak Covid-19 vaka sayısı 7.402'ye ulaştı ve 108 kişi hayatını kaybetti.
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