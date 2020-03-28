Sağlık Bakanı Koca: Bugün 1704 yeni tanı kondu, 16 hasta hayatını kaybetti

"Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta"#48SaatHiçÇıkma

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