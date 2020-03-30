Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı'da kuyumcu soygunu: Kaçarken altınları düşürdüler

İstanbul Fatih'te bulunan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan tarihi Kapalıçarşı'daki bir kuyumcu dükkânı gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından soyuldu.

İstanbul Beyazıt'ta bulunan Kapalıçarşı'da 03:00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, bir otomobil ile tarihi çarşının Kalpakçılar Caddesi'ndeki kapısına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler buradan önce çarşının çatısına çıktı. Çatıdan çarşının içine giren hırsızlar, çarşı içindeki bir kuyumcudan yüklü miktarda altını çaldı.

2 torba altını düşürdüler

Geldikleri yerden çıkmaya çalışan hırsızlar kaçarken 2 torba altını olay yerinde düşürdü. Hırsızlar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis düşürülen altınları koruma altına alırken bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaparak delil araştırması yaptı.

Hırsızların düşürdüğü altın dolu iki torba emniyete götürüldü. Hırsızların düşürdükleri altınların dışında kuyumcudan başka altın çalıp çalmadığı yapılacak incelemenin ardından belli olacak.