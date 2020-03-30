Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı

Adana'da kendisine Kovid-19 testi yapılacağını öğrenen bir kadın hastaden kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan kadın tekrar hastaneye götürüldü.

Adana'da bir rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede koronavirüs testi yapılmasına karar verilince kaçan kadın, polis tarafından yakalanıp sağlık ekiplerince tekrar hasteneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, bir rahatsızlığı bulunan kadın Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakınıyla geldi.

Hastane çalışanlarının ihbarıyla kentin çeşitli noktalarında önlem alan polis, kadının bulunduğu aracı Şehitler Bulvarı ile Adnan Kahveci bulvarının kesiştiği noktada durdurdu.

Koruyucu maske ve eldiven takan polisler, kadın ve yanındaki kişinin araçtan inmesine engel olup bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı. Özel kıyafetler ve koruyucu ekipmanlarıyla gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansla hastaneye götürdü.