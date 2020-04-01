İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Herhalde televizyon kameraları yaramıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik olarak "Başka bir devlet oluşturmak" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi: "Ben bunu dile getirecek olsam direkt söylerdim, ama o cümlelerin tek kelimesini bile bana söylemedi. Herhalde televizyon kameraları yaramıyor."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Ülke TV'de katıldığı bir programda CHP'li belediyelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlattığı bağış kampanyaları için "O zaman HDP'li belediyeler çıksın istedikleri yardımı toplasın, PKK'ya istedikleri gibi göndersinler", "Devlet, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, ‘Ben yardım topluyorum' dersen, siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

Yetkin Report'a konuşan İmamoğlu, Soylu ile o sözleri söylediği televizyon programından bir süre önce 40 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptıklarını, o görüşmede böyle bir şey söylemediğini aktardı.

İmamoğlu şunları kaydetti: