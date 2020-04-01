Ekrem İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs vakalarının en çok İstanbul'da görüldüğünün açıklanmasının ardından iktidara çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, canlı yayında yaptığı açıklamanın ardından Twitter hesabından çağrıda bulunan İmamoğlu, "Sağlık Bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı. Toplam hasta sayısının %60’ının İstanbul’da olduğunu paylaştı. En azından İstanbul’a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı. Toplam hasta sayısının %60’ının İstanbul’da olduğunu paylaştı. En azından İstanbul’a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 1, 2020

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