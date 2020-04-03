Kocaeli'de eylem ve yürüyüşlere 15 gün yasak: 600 işçi, arkadaşlarında koronavirüs tespit edilmesi sonrası iş bırakmıştı

'Genel asayişin korunması amacıyla'

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre Kocaeli’de üretim yapan bir firmada arkadaşlarının koronavirüs testi pozitif çıkan işçiler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca çalışmaktan kaçınma haklarını belirterek 14 gün boyunca iş bırakacaklarını açıklamış ve bugün fabrikaya gitmemişti. Söz konusu fabrikada işçilerin iş bırakmasının ardından Kocaeli Valiliği bugün içerisinde ‘iş bırakma' ifadesinin de yer aldığı bir dizi yasak kararını içeren genelge yayınladı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile ilimizde huzur ortamının, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla…” yasak kararlarının alındığı duyuruldu.

'Yasaklar 16 Nisan'a kadar'

Bu gece saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak yasakların 16 Nisan'a kadar süreceği öğrenildi.

Valilik açıklamasında şu yasaklar yer aldı: “Koronavirüs salgınının dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk üzerinde korku/panik oluşturabileceği ve toplu halde yapılacak her türlü eylem/etkinliklerin söz konusu virüsün yayılması açısından risk oluşturduğu değerlendirildiğinden, huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla ilimiz sınırları dahilinde (Polis ve Jandarma Sorumluluk bölgelerinde) gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantı ve aktiviteler, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, iş bırakma, protesto eylemi vb. türdeki eylem/etkinlikler 02/04/2020 günü saat:00.01'den 16/04/2020 günü saat:00.00'a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır.”