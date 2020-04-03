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    Seren Serengil

    Seren Serengil'in Özbek uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004031041745322-seren-serengil-hakkinda-bizi-korona-edeceksin-diyerek-yardimcisini-darp-edip-ormana-terk-ettigi/

    Şarkıcı Seren Serengil ve erkek arkadaşı hakkında, Özbekistan uyruklu yardımcılarını koronavirüs olduğu için darp ettikleri ve ormana bıraktıkları, avukatları Esennur Ezgi hakkında da bu kişiyi tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

    Şarkıcı Seren Serengil ve erkek arkadaşının, "koronavirüs korkuları nedeniyle Özbek asıllı yardımcılarını darp ettikleri ve ormana bıraktıkları, sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulunduklarına" yönelik iddialar savcılığa taşındı.

    Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik tarafından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Mamatova'nın Seren Serengil'in evinde ve yanında yaklaşık 2 aydır çalıştığı ve Türkiye'de oturma iznine sahip olduğu belirtildi.

    'Hepimizi korona edeceksin'

    Mamatova'nın, Serengil'in yanında 2 hafta çalıştığı, Serengil'in çalışma izni almaması üzerine işi bıraktığı ve Serengil'in başka bir yabancı uyruklu çalışandan memnun olmadığı için Mamatova'yı tekrar işe aldığı aktarılan dilekçede, "darp" ve "ormana bırakma" suçlarına ilişkin şu iddialar dile getirildi.

    Ambulans
    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    "28 Mart günü saat 09.00 sularında şüphelilerin evde olduğu saatte müvekkil Mamatova, 'çok yorgun olduğunu, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu, haftalık izin için dışarıya çıkacağını' belirtmiştir. Seren Serengil ise, 'Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz, hasta mısın bize bulaştırdın kaçıyorsun?' demiştir. Müvekkil, 'hasta olmadığını, böyle bir ithamın kırıcı olduğunu' belirtmiş ve 'işten ayrılıyorum o zaman' demiştir. Bunun üzerine Serengil, 'Siz hepimizi korona edeceksiniz' diyerek müvekkile saldırmış, saçından tutarak yere yatırmış ve tekmelemeye başlamıştır. Müvekkilimin çığlıklarını duyan, aynı evde yaşayan erkek arkadaşı Mustafa Tohma da odaya gelmiştir. Mamatova, burada uğradığı darp nedeniyle yüzünden yaralanmış, bir avuç dolusu saçı yolunmuştur. Yine o anda eve ilaçlama şirketinden gelen kişiler de odaya koşmuşlar ve olaya şahit olmuşlardır."

    'Bizi korona etmeden seni dağa bırakayım'

    Dilekçede, darp edilen Gulnoza Mamatova'nın bahçeye koşarak telefonundan saat 09.52'de 155'i aradığı, peşinden bahçeye koşan Mustafa Tohma'nın polisin arandığını görünce telefonu zorla elinden aldığı ve o anda telefon açık olduğundan 1 dakika 32 saniye kayıt oluştuğu öne sürülerek, şu iddialar dile getirildi:

    "Mustafa Tohma bu arada müvekkili zorla eve sokmuş, 'derhal eşyalarını toplamasını' istemiştir. Müvekkil eşyaları toplarken odaya gelen Serengil, yine müvekkile defalarca vurmuş, müvekkilin eşyalarını parçalamış, küfür ve hakaret etmiş, 'Bizi korona etmeden seni dağa bırakayım, seni deport ettireceğim, bu ülkede beni herkes tanıyor, benim söz geçirmeyeceğim polis, hakim, savcı yok. Birazdan yapacaklarımı göreceksin' diyerek, eşyaların toplanmasına da izin vermeden Mustafa Tohma ile birlikte müvekkili 34 SY 2211 plakalı aracına bindirerek yola çıkmışlardır. Bu duruma ilaçlamaya gelen kişiler şahit olmuşlardır. Müvekkil burada omuzundan yaralanmıştır. Şüpheliler müvekkili Beykoz Ormanı'na götürmüşler, arabadan çıkarmışlar, şüpheli Tohma'nın zorla aldığı telefonunu da arabadan fırlatmışlardır. Müvekkil arabadan atıldığı yerden bir saat yürüyerek yerleşim yerine yakın duraklara gelmiş ve oradan otobüsle, yaşadığı şok nedeniyle hiçbir şey yapamadan evine gelmiştir."

    Serengil'in avukatının da tehdit ettiği iddiası

    Gulnoza Mamatova'nın evine geldiğinde bayıldığı ve gece kendine gelip Mustafa Tohma'ya, "şikayetçi olacağına" dair mesaj yazdığı aktarılan dilekçede, "Bu mesajdan sonra başka bir numaradan kendisini şüphelilerin avukatı olarak tanıtan ve isminin Esennur Ezgi olduğunu belirten kişiden, mesajlar almaya başlamıştır. Bu kişi mesajlarında, 'çalıştığı kişileri şikayet etmesi halinde asıl suçlunun kendisinin olacağı, örgüt suçu işlediği, kendisini deport ettireceği, ellerinde kamera kayıtları olduğu ve 250 bin liralık dava açacağı' ifadelerinde bulunarak tehdit etmiş, müvekkilime şikayet etmemesi için baskı kurmuştur." ifadesi kullanıldı.

    Dileçede, olaydan sonra Seren Serengil'in Instagram hesabından; "Arkadaşlar tanıdığım bir ailenin evinde çalışan Özbek yardımcıları koronaymış, çalıştığı aile bireylerine geçirmiş. Evinizde yabancı varsa çıkarın ve işe almayın. İzne gönderdiğiniz zaman bunlar toplu evlerde kalıyorlar. Hepsine birbirlerine geçirmesi mümkün, çok dikkat edin. Sağlık raporu olmayan kimseyi işe almayın." diye paylaşım yaptığı da dile getirildi.

    Şikayeti işleme almayan polis memurlarıyla ilgili de suç duyurusu

    Serengil'in, paylaşımıyla bir insan için kabul edilemez, ırkçı, aşağılayıcı ve suç teşkil eden eylemini, "bir arkadaşım" diye paylaşım yapıp adeta günah çıkararak dolaylı ikrar ettiği savunulan dilekçede, Mamatova'nın ertesi gün darp raporu aldığı, bu raporla 29 Mart akşamı gittiği Paşabahçe Polis Merkezinde şikayette bulunmak istediği ancak oradaki polislerin şikayetle ilgili işlem yapmadığı öne sürüldü.

    Polis merkezindeki biri kadın 3 polis memurunun, 'Seren için şikayete gelecek kişi geldi' diyerek güldükleri ve Mamatva'ya, 'Şikayet için yabancı uyrukluların 5 bin lira yatırmaları gerektiği' yönünde beyanda bulundukları anlatılan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

    "Müvekkilime, 'bu haliyle şikayet ederse deport etmeleri gerektiğini, hangisini tercih ettiğini alaycı ifadeyle sormuşlardır. Müvekkilim, 'deport edilmek istemediğini, o kadar parayı da bulamayacağını' beyan etmiştir ve şikayetiyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığından karakoldan ayrılmıştır. Muhtemel ki şüpheliler müvekkilden önce karakola olayı haber vermişlerdir. Şikayetle ilgili işlem yapmayan, isimleri bilinmeyen ancak müvekkilin gördüğümde tanırım dediği biri kadın 3 polis memuruyla ilgili ayrı bir suç duyurusunda bulunulmuştur."

    Koruma kararı başvurusu

    Suç duyurusu dilekçesinde Mamatova'nın halen bu kişilerin tehdidi altında olduğu için İstanbul 1. Aile Mahkemesi'ne koruma kararı verilmesi talebinde bulunulduğu da belirtilerek, Serengil ve erkek arkadaşı Tohma'nın, "hakaret, birden fazla kişi ile tehdit, kasten yaralama, hürriyeti tahdit, mala zarar verme ve yağma" suçlarından, avukat Essennur Ezgi'nin de "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanarak cezalandırılması talep edildi.

    Suç duyurusu dilekçesiyle birlikte, Mamatova'nın aldığı darp raporu ile aldığı darba ilişkin, yolunmuş saç görüntüsünün de olduğu fotoğraflar da savcılığa sunuldu.

    Etiketler:
    Darp, Koronavirüs, Seren Serengil
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