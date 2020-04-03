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    Pakdemirli: Gıda sıkıntısı yaşamıyoruz, bazı ürünlerde stok yapacağız

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1955)
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüsü salgını dolayısıyla gıda sıkıntısı yaşanmadığını açıkladı. SÖZCÜ'ye konuşan Pakdemirli, “Bazı ürünlerde stok yaparız. Haftaya yeni önlemler üzerindeki çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, koronavirüs salgını dolayısıyla üretimde bir aksama yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Pakdemirli, “Bazı ürünlerde stok yapacağız” dedi. Bakan, yazlık arpa, buğday ve kuru fasülye üretimini artırabilmek için bazı illerde hazine arazilerinin de tarıma açılacağı müjdesini verdi.

    Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, illere bürokratlarıyla birlikte yaptığı ziyaretleri bu kez video konferans yöntemiyle yürüttüklerini belirten Pakdemirli, "O ilimizde problem neyse onu konuşuyoruz. Sektöre ve paydaşlarımıza enerji vermemiz gerekiyor. Bu bilinçle, öncekinden daha fazla etkileşim içindeyiz" dedi.

    'Önce şaşırdılar'

    Çin'de ortaya çıkan ve diğer ülkelere yayılan virüs nedeniyle Türkiye'de gıda konusunda Mart ayı başında önlem almaya başladıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

    - Market yöneticilerini Mart ayı başında toplantıya davet ettim. Onlara stoklarını artırıp artırmadıklarını, ne gibi önlemler aldıklarını sorduğumuzda, bazıları ‘Hayrola bir şey mi olacak? Niçin böyle bir şeye gerek duydunuz?' dediler.

    - Çin deneyimi nedeniyle uluslararası bazı zincirlerin yaklaşan virüs tehlikesine karşı hazırlıklı olduklarını gördük. Gıda başta olmak üzere bir sıkıntının yaşanmaması için daha hastalık ülkemizde görülmeden hazırlıklı olmaya çağırdık. Onlar da kendilerine göre önlemlerini aldılar. Bugün, hiçbir ürünün sıkıntısı çekilmiyor.

    Tarım ve savunma sanayi

    Dünyanın, tarımın, gıdanın önemini bu olayla daha iyi anlamaya başladığını kaydeden Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

    - Tarım, Savunma sanayinden daha fazla önemlidir. İşte, yaşanan olaylar nedeniyle önemi de anlaşıldı. Ülkeler kendi içine kapanacak. Dünyada gıda arzında bir sıkıntı yok. İçe dönüleceği için bazı ürünlerde eksiklikler olabiliyor. Örneğin, yaygın kullanılacağı için limon ihracatını durdurduk.

    - Bu yüzden, Rusya'da limonun kilosu 4 dolara çıktı. Rusya'da hububatı kontrollü olarak ihraç edecek. Türk Cumhuriyetleri de ihraç tarım ürünleriyle ilgili bazı kararlar alıyor. Dünya, tarımın önemini bir kez daha anladı.

    - Tarımda, bizim çiftçimiz her türlü zor şartlar da olsa ekimine, dikimine önem verir. İstiklal savaşımız sırasında bile bir gram gıda ithalatı olmadı. On binlerce yıllık tarımsal geleneğimiz var. Biz de sonuna kadar çiftçimizin yanındayız. Son dönemlerde sıkça ‘Tarımda tehlike çanları çalıyor' açıklamaları oluyor.

    - Bakanlığımızda normal günlerde de her gün tehlike çanı çalar. Çünkü, biz yaşama dokunan bakanlığız. 24 saat teyakkuz halindeyiz. Benim telefonum 24 saat açıktır. Gece yarısı da olsa beni ararlar. Konuşuruz ve hızlı şekilde sonuç alırız.

    Mevsimlik işçiler

    - Mevsim gereği başta Çukurova'ya olmak üzere mevsimlik tarım işçileri gider. Sokağa çıkmama, il değiştirmeme tedbirleri kapsamında mevsimlik işçilerin de yerinden kıpırdamaması görüşü gündeme geldi.

    - Ancak, sokağa çıkmama tedbirlerinin yanı sıra tarımsal faaliyetlerin de sürmesi gerekiyor. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu imzasıyla genelge yayımlanacak.

    - Tarım işçilerinin 7 Nisan'dan itibaren kontrollü olarak ve gönderilmeleri ve hijyen seviyesinin de artırılmasını öngördük. Hijyene büyük önem verilmesi için çaba göstereceğiz. Yani, her şeyli planlayıp, programlıyoruz.

    Sağlık ve tarım

    - Sağlık ve gıda önemli. Koronavirüs belası da atlatılacaktır. Virüsün yayılmaması için halkımıza da büyük görev düşüyor. Bakanlığımızda da sağlıklı ilgili uyarıları dikkate alarak çalışma yürütüyoruz. Tüm tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz.

    - Kabinede iki tane sunum vardı. Birisi sağlık, diğeri gıda güvenliğiydi. Bazı ürünlerde sıkıntı yaşanmaması için stok yapacağız. Bire bir her şeyi, dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz.

    Yazlık ekimler

    - Birçok ürünün ekim zamanı bitti. Yazlık ürünlerin ekimine başladık. Bakanlıklarla görüşüp hazine arazilerinin nasıl kullanacağımız konusunda da çalışmaların sonuna geldik.

    - Yazlık ekimlerin iklim gereği yapılabileceği Erzurum, Kars, Muş, Erzincan, Sivas ve Kayseri'de, hazine arazilerine ekim yaptırmayı da planlıyoruz. Buralara yazlık buğday, arpa ve kuru fasulye ektireceğiz.

    - Bunu yaygınlaştırmayı da planlıyoruz. Bu arada çiftçilerimize dönük tedbirler üzerinde de çalışıyoruz. Son şeklini verdikten sonra bunları da açıklayacağız.

    - Son olarak altını kalın çizgilerle çizerek ifade ediyorum: Kısa, orta ve uzun vadede tarımla ilgili bir sorun yok. Sağlığımıza dikkat edelim, uyarılara uyalım.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1955)
    Etiketler:
    Stok, açıklama, Kovid-19, Koronavirüs, Bekir Pakdemirli
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