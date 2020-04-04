Seyahat izin belgesine 168 binden fazla başvuru

29 Mart 2020'de kara ve hava yolundaki şehirlerarası toplu ulaşıma yönelik çıkarılan Seyahat İzin Belgesi'ne bugüne kadar 168 bin 517 başvuru yapıldı.

Seyahat izin belgesi için başvurular, valilik, kaymakamlık ve e-devlet üzerinden gerçekleştirildi. TRT Haber'in bildirdiğine göre bir haftalık sürede 168 bin 517 başvuru yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan şartları taşıyan 41 bin 927'sinin seyahat izni onaylandı.

Genelgeye göre, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayanlar, şehirler arası seyahat izni talep edebiliyor.

Reddedilen başvuruların yanısıra değerlendirmesi süren başvurular da olduğu belirtildi.